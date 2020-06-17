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Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Sifon çekmek koronavirüsün havada yayılmasına neden oluyor

Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Kovid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.

Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.

Söz konusu parçacıkların bir sonraki tuvalet kullanıcısına virüs bulaştırabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, sifon çekildiğinde suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdi.

VİRÜSLER ORTAMDA YAYILIYOR

Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aerosol parçacıklarının hızlı hava akımıyla tuvaletin üzerindeki havaya sıçrayabileceğini, bunun da virüslerin ortamda yayılarak insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.

Araştırmaya katılanlardan Yangzhou Üniversitesi'nde görevli Ci-Şiang Vang, evde tuvaletin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde veya kalabalık bir bölgedeki umumi tuvaletlerde olduğu gibi, tuvalet daha sık kullanıldığında virüsün yayılma hızının daha yüksek olmasının öngörülebileceğini belirtti.

"SİFONU ÇEKMEDEN KLOZET KAPAĞINI KAPATIN"

Sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılmasını tavsiye eden Ci-Şiang, bu sayede virüs geçişinin engellenebileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

Daha önce, virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığını ve sindirim sisteminde yaşayabileceğini gösteren araştırmalar yapılmıştı.

(AA)

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