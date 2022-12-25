Sigara içen tüm çalışanlar dikkat: Tazminat alamadan kovulabilirsiniz!

Bilindiği üzere kapalı alanlarda sigara tüketilmesi yasalar gereğince yasak. Bu durum iş hayatında da önem taşıyor. İşverenler, çalışanları için sigara içme alanı ve molası tanıyor. Ancak bazı durumlarda, sigaranın sebep olduğu işten çıkarılma, tazminat alamama meydana gelebiliyor. Bu noktaya varılmadan önce işçinin ve işverenin atması gereken adımlar bulunuyor. İşte detaylar...

TAZMİNAT ALAMADAN KOVULABİLİRSİNİZ!

Tütün ürünlerinin şu bölgelerde tüketilmesi yasaktır:

Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez.

Yasada bazı istisnalar da bulunurken bu yerlerdeki yasak görevliler ve çalışanlar için de geçerlidir. Sigara içmek kapalı alanlarda olduğu gibi işyerlerinde de yasaktır. İşverenler bu duruma tedbir alabilmek için sigara içilebilen alan ve süre yaratıyor.

Ancak bir işçinin, yasaklı alanda sigara içmesi üzerine tazminatsız işten kovulma sonucu bulunuyor.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde, "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması" ifadesi yer alır.

İŞÇİNİN VE İŞVERENİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

İşveren, yasa tarafından belirtilen alanların dışında da belirli bölgelerde sigara içme yasağı koyabilir. Bu noktada iş sözleşmeleri belirleyici oluyor. Yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda sigara tüketilmesi tamamen yasaklanabilir. Bu durumda işçinin bu bölgede sigara içmesi, tazminatsız kovulma sonucunu doğurur. Öte yandan bu durum iş sözleşmesinde zaten belirtilmişse, işverenin haklı fesih imkanı bulunur. Sigara içme yasağının hukuki olarak değer taşıyabilmesi için mevzuat, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi ile konulmuş olması gerekir. Tek taraflı irade ile sigara içme yasağı konulmuşsa, bu durum tartışmaya açıktır.

Bir işçinin, yalnızca sigara içtiği için işten çıkarılması gibi bir durum mümkün değildir. Mola saatleri ve sigara içme alanı olabilir. İşçinin bu hakkı kötüye kullanarak sık sık molaya çıkması durumunda işveren yazılı uyarı yapabilir. Buna rağmen işçi sigara tüketmek için sık sık molaya çıkmaya devam ederse iş sözleşmesi fesh edilebilir ve bu durum tazminatsız işten çıkarılma ile sonuçlanabilir.

