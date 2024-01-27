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Sigara içerken babalarına yakalanan kuzenler koşarak kaçtı! 4 gündür her yerde aranıyorlar

27.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Adana'da yaşayan 14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek 4 gün önce evden markete gitmek için çıktı. Kızlar evlerinin yakınındaki Kasım Gülek Çocuk Parkı'na giderek sigara yaktı. O sırada Reyhan'ın babası kızları gördü. Kızlar korkarak kaçmaya başladı. Baba kovalasa da yetişemedi. 4 gündür haber alınamayan kızların ailesi perişan halde kızlarına eve dön çağrısı yaptı.

Sigara içerken babalarına yakalanan kuzenler koşarak kaçtı! 4 gündür her yerde aranıyorlar

Adana’da 4 gün önce parka giden ve parkta sigara içerken babalarına yakalanınca koşarak kaçan 14 ve 17 yaşındaki kızlardan bir daha haber alınamadı. Aile, 4 gündür sokak sokak gezerek kızlarını arıyor.

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BABALARINI GÖRÜNCE KORKUP KAÇTILAR

14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek, 4 gün önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde evlerinden markete gitmek için çıktı. İddiaya göre, bu sırada kızlar evlerinin yakınındaki Kasım Gülek Çocuk Parkı'na gidip sigara içmeye başladı. Sigara içen kuzenleri ise parktan geçen Reyhan’ın babası Hasan (47) gördü. Bunun üzerine baba, kızının ve yeğeninin yanına giderken kızlar korkup kaçtı.

BABA KOVALADI

Baba Hasan’da kızını ve yeğenini kovaladı ancak kızlar kaçıp izini kaybettirdi. Akşamda aile, kızların eve gelmemesi ve cep telefonlarına da ulaşamadıkları için aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her yerde kızları ararken aile üyeleri de 4 gündür sokak sokak gezerek evlatlarını arıyor. Bir iz bulamayan aile, biran önce kızlarına kavuşmak istiyor.

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"DÖNSÜN HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Reyhan Hürü’nün annesi Züleyha Gönül, “Kızlar markete gitmek için evden çıktı ancak daha sonra babası sigara içerken görmüş, korkudan kaçmışlar. O günden beri kayıplar. Yanlarında telefonları da yok. Her tarafa baktık ama bulamadık. Kızım beni izlerse hemen gelmesini istiyorum. Kızım gelsin hiç bir şey yapmayacağız, yeter ki dönsün. Hayatından endişe ediyoruz. Gece gündüz geziyoruz ama bulamıyoruz” dedi.

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"KONUŞUP ÇÖZERİZ"

Reyhan Hürü’nün halası Elife Malak ise yeğeninin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Malak, “Biran evvel dönsün, hayatından endişe duyuyoruz. Gelsin konuşalım neden gittiğini öğrenelim. Hayatıyla ilgili her şeyi düşünüyoruz. Biran önce gelmesini istiyoruz. Dayanamıyoruz artık, gecemizi gündüzümüze kattık. Gelsin bana ulaşsın, yanımda kalmak istiyorsa kalsın. Annesinin yanına gitmek istemiyorsa gitmesin. Bir şekilde konuşup çözebiliriz” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana sigara baba
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