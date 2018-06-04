Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

30 saniyelik klipte, izleyicilere tütünün kalp hastalığının önemli bir nedeni olduğu, bunun farkında olup olmadıkları sorulurken, kalp yavaşça atmaya başlıyor. Video ilerledikçe kalp, dumanının etkisiyle daha hızlı atmaya başlıyor ve vanaları patlatıyor.
Dünya Tütüne Hayır Günü için yayınlanan görüntü, 'kalbini koru ve sağlığı seç - tütünü değil' mesajıyla son buluyor.
Rakamlar, tütünün dünyanın önde gelen katili olan kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 17'sinin birincil nedeni olduğunu tahmin ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Tedros Adhanom, sigara ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantılar konusunda daha fazla bilinçlenme çağrısında bulundu.
Dr. Tedros, “Birçok insan tütünü kullanmanın kanser ve akciğer hastalığına neden olduğunu biliyor, ancak birçok insan tütünün kalp hastalığına ve felce neden olduğunu bilmiyor.''
diye konuşuyor.
Sigaranın, her yıl dünya çapında yedi milyondan fazla insanı öldürdüğü biliniyor. Ancak birçok insan, bu ölümlerin yaklaşık yarısının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere kalp hastalığına bağlı olduğunun farkında değil.
Sigara dumanı, damarları daraltan katran ve 7 binden fazla kimyasal içerir. Tütün içinde bulunan son derece bağımlılık yapan bir toksin olan nikotin, kalp hızındaki ve kan basıncındaki tehlikeli artışlarla büyük ölçüde bağlantılıdır. Sigara içmek ayrıca, kandaki oksijenin yerini alan karbon monoksit gibi zehirli gazları salgılayarak kalbin oksijen miktarını azaltır.
Bilinç eksikliği
Çin'de yapılan büyük bir araştırma, nüfusun yüzde 60'ından fazlasının sigara içmenin kalp krizlerine neden olabileceğinin farkında olmadığını gösterdi.
Hindistan ve Endonezya'da, yetişkinlerin yarısından fazlası sigara içmenin inmelere neden olabileceğinin farkında değil.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sigara içenlerin azaldığını, ancak 2025 yılına kadar sigara tüketimini önemli ölçüde azaltma hedefine sadece her sekiz ülkeden birinin yaklaştığını açıkladı. WHO, kalp krizleri ve inmeler gibi kardiyo-vasküler hastalıklara yol açan sigara içiminden her yıl dünyada 3 milyon insanın erken öldüğünü kaydetti.
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