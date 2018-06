Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

Sigara dumanı, damarları daraltan katran ve 7 binden fazla kimyasal içerir. Tütün içinde bulunan son derece bağımlılık yapan bir toksin olan nikotin, kalp hızındaki ve kan basıncındaki tehlikeli artışlarla büyük ölçüde bağlantılıdır. Sigara içmek ayrıca, kandaki oksijenin yerini alan karbon monoksit gibi zehirli gazları salgılayarak kalbin oksijen miktarını azaltır.

Bilinç eksikliği

Çin'de yapılan büyük bir araştırma, nüfusun yüzde 60'ından fazlasının sigara içmenin kalp krizlerine neden olabileceğinin farkında olmadığını gösterdi.

Hindistan ve Endonezya'da, yetişkinlerin yarısından fazlası sigara içmenin inmelere neden olabileceğinin farkında değil.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sigara içenlerin azaldığını, ancak 2025 yılına kadar sigara tüketimini önemli ölçüde azaltma hedefine sadece her sekiz ülkeden birinin yaklaştığını açıkladı. WHO, kalp krizleri ve inmeler gibi kardiyo-vasküler hastalıklara yol açan sigara içiminden her yıl dünyada 3 milyon insanın erken öldüğünü kaydetti.

Sigaranın akciğerlere neler yaptığını izleyin!