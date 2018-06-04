Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

30 saniyelik klipte, izleyicilere tütünün kalp hastalığının önemli bir nedeni olduğu, bunun farkında olup olmadıkları sorulurken, kalp yavaşça atmaya başlıyor. Video ilerledikçe kalp, dumanının etkisiyle daha hızlı atmaya başlıyor ve vanaları patlatıyor.

Dünya Tütüne Hayır Günü için yayınlanan görüntü, 'kalbini koru ve sağlığı seç - tütünü değil' mesajıyla son buluyor.

Rakamlar, tütünün dünyanın önde gelen katili olan kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 17'sinin birincil nedeni olduğunu tahmin ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Tedros Adhanom, sigara ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantılar konusunda daha fazla bilinçlenme çağrısında bulundu.

Dr. Tedros, “Birçok insan tütünü kullanmanın kanser ve akciğer hastalığına neden olduğunu biliyor, ancak birçok insan tütünün kalp hastalığına ve felce neden olduğunu bilmiyor.''

diye konuşuyor.

Sigaranın, her yıl dünya çapında yedi milyondan fazla insanı öldürdüğü biliniyor. Ancak birçok insan, bu ölümlerin yaklaşık yarısının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere kalp hastalığına bağlı olduğunun farkında değil.