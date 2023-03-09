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Sigorta işlemlerini başlatırken korkunç bir gerçekle yüzleşti! "30 bin liraya mezarımı kiraladım"

09.03.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da 3 ay önce dükkan kiralayan Nursel Keklik, 30 bin lira aylık bedelle kiraladığı iş yerinde sigorta işlemlerini başlatırken korkunç bir gerçekle yüzleşti. Binadaki taşıyıcı kolonların durumunu görünce şoke olan Keklik, mülk sahibinin 'işine gelirse' cevabıyla şaşkına dönerken; "30 bin liraya mezarımı kiraladım" diyerek isyan etti.

Sigorta işlemlerini başlatırken korkunç bir gerçekle yüzleşti! "30 bin liraya mezarımı kiraladım"

İstanbul Avcılar'da 3 ay önce dükkan kiralayan Nursel Keklik, 30 bin liralık sözleşmeye imza attı. Dükkanı tutarken, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmeyen Keklik, korkunç gerçekle iş yerini sigortalamak isteyip yapamayınca yüzleşti. Keklik, binadaki taşıyıcı kolonların durumunu görünce şoke oldu. Kiracı esnafın "30 bin liraya mezarımı kiraladım" sözleri ise dikkat çekti.

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"BİNADA OTURAN HERKES KENDİ MEZARINDA YAŞIYOR ŞU AN"

ATV Haber'in haberine göre, Nursel Keklik, "Bütün kolonlarda derinlemesine çatlak var. Taşıyıcı kolonlar kasti olarak delinmiş. Binada oturan herkes kendi mezarında yaşıyor şu an." diye konuştu.

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Görüntüler ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

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Boru geçirmek için ana taşıyıcı kolonun delindiği ve içeriden geçirdiği görüldü.

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Keklik ise "Yüksek kiralar almak uğruna kimseye mezar kiralamasınlar" diyerek seslendi.

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BİR ŞOK DAHA

Kiracı esnaf, önlem almak için mülk sahibiyle iletişime geçtiğinde ise bir kez daha şoke oldu.

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Keklik, bunu "Hanımefendi bana binasının sağlam olduğunu, işime gelmiyorsa gitmem gerektiğini söyledi. 'Tamam' dedim. Masraflarımı karşıladığı zaman çıkacağımı söyledim. Haklarımı vermeyeceğini sözleşmedeki bir yıllık ücretin tamamını alacağını söyledi." diyerek anlattı.

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Avcılar bina

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