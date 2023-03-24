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Siirt'te arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

24.03.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğul hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Siirt'te arazi kavgasında kan aktı: Baba ve oğul öldü, 5 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Küfre Mahallesi Değirmendere mevkisinde akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Silahların da kullanıldığı kavgada, Hasan. D. (50) olay yerinde öldü, 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hasan D.’nin ağır yaralanan oğlu Emrullah D. (29), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. (İHA)

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Siirt kavga

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