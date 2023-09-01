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  4. SİİRT'TE DEPREM! 1 Eylül 2023 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Şırnak'tan da hissedildi

SİİRT'TE DEPREM! 1 Eylül 2023 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Şırnak'tan da hissedildi

01.09.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt ile ilgili son dakika deprem açıklaması yapıldı. Siirt'te 4.1 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Sarsıntı çevre iller olan Şırnak'ta da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Siirt'te meydana gelen sarsıntıya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Birçok kişi arama motorlarında "Siirt'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SİİRT'TE DEPREM! 1 Eylül 2023 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Şırnak'tan da hissedildi

Siirt'te deprem meydana geldi. Son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. Sarsıntının şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklama sonrası internette araştırılıyor. İşte 1 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SİİRT'TE 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Siirt, Aydınlar'da saat 07.35 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 5.7 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte meydana geldi.

1 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.01 07:35:09 37.9348 42.0282 5.7 -.- 3.9 4.1 AYDINLAR (SIIRT) İlksel
2023.09.01 07:03:02 37.9383 36.2840 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 06:53:37 39.5197 26.0760 6.4 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.01 06:48:46 34.7587 24.3305 25.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.01 06:28:01 38.0287 36.8395 5.4 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 06:16:44 38.4455 37.5607 5.0 -.- 2.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.01 05:38:08 38.6333 25.1840 4.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.09.01 05:19:18 38.4262 37.3558 5.0 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.01 04:10:34 38.2410 37.2002 6.8 -.- 1.6 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 04:01:12 40.1150 34.4482 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.09.01 03:54:52 38.1675 42.7382 7.8 -.- 2.2 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2023.09.01 03:43:54 38.1418 37.1112 5.0 -.- 1.9 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 03:17:33 38.0772 32.5888 11.1 -.- 1.5 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.09.01 03:08:26 37.1745 36.9800 2.3 -.- 1.6 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.09.01 03:06:26 38.1892 42.7105 5.0 -.- 2.6 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2023.09.01 03:04:48 38.1237 38.5200 15.2 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.01 03:02:01 40.1092 34.4818 5.0 -.- 2.2 -.- KORKU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.09.01 02:44:50 40.8553 31.6647 5.2 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.09.01 02:32:31 36.2932 36.2278 5.2 -.- 2.4 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.09.01 02:24:56 37.1575 36.1735 10.0 -.- 1.8 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE) İlksel
2023.09.01 02:22:22 38.2310 37.8598 15.0 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.01 02:12:13 37.7250 36.5190 8.6 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 02:10:57 38.2313 38.6300 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.09.01 02:03:10 38.3377 37.8007 5.0 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.01 01:43:46 39.0240 29.9077 5.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.09.01 01:41:28 40.4080 28.8377 4.4 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.09.01 01:15:56 39.6765 27.8847 4.7 -.- 1.6 -.- UCPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.09.01 01:11:40 38.0018 37.1132 4.7 -.- 1.2 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 01:08:30 38.1177 36.9755 14.0 -.- 1.4 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.01 01:06:38 35.1018 24.0298 10.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.01 00:33:43 38.1032 38.2910 5.5 -.- 1.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.01 00:12:59 38.1333 38.4065 5.1 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.01 00:08:05 38.5847 40.4967 3.5 -.- 2.0 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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