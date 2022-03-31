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Siirt'te İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmuştu! Eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında flaş karar

31.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezası istinafça usul ve yasaya uygun bulundu. İşte Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin son gelişmeler!

Siirt'te İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmuştu! Eski uzman çavuş Musa Orhan hakkında flaş karar

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılması hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından oy çokluğuyla verdiği kararda, yapılan yargılamaya, delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre mahkemenin kararı ve ek kararında usule ve esasa ilişkin bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Sanığa yüklenen nitelikli cinsel istismar suçunun niteliği, somut delil durumu, dosya kapsamındaki bilgi ve belge içeriklerini dikkate alan daire, ilk derece mahkemesince hükümle birlikte verilen adli kontrol kararının devamına karar verdi.

Sanığın nitelikli cinsel istismar suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik başvuruların esastan reddine karar verildiği açıklandı.

Temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, ceza dairesinin oy çokluğuyla alındı.

Bu arada bir üye hakimin dairenin kararına muhalefet şerhi koyduğu bildirildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince, 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan'a, yargılandığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

AA

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