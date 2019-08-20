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Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 00:01 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezine bağlı Kalender köyünde yapımı devam köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanlarının zarar gördüğünü söyleyen köylüler o anları kaydederek yetkililerden yardım istedi.

Siirtli köylülerden yaban hayvanlarının öldürülmesine tepki

Patlatılan dinamitlerin su kaynaklarına ve yaban hayvanlarına zarar verdiğini belirten köy sakinlerinden Azat Yıldız, başka yöntemlerin kullanılmasıyla yol çalışmalarının devam etmesini istediğini belirtti.

Yıldız yaptığı açıklamada, “İki seneden beridir yapımı devam eden köy yolu çalışmalarında kayaları parçalamak için patlatılan dinamitler nedeniyle yaban hayvanları ve yuvaları zarar görüyor. Biz köylüler olarak yetkililerden tek isteğimiz bilinçli ve kontrollü bir şekilde dinamitlerin patlatılması, yaban hayvanlarının zarar görmemesidir. Yapılan şiddetli patlamalar sonucu su kaynaklarımız hepten kesilmiştir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt dinamit

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