Sıkıcılıktan uzak, rengarenk sonbahar elbise önerileri

Sonbahar mevsiminde de rengarenk elbiseler giyebilir, cıvıl cıvıl kıyafetlerinizle sıkıcılığı bir rafa kaldırıp tarzınızı konuşturabilirsiniz. Sokak modasına yön vermek ve stilinizle ilham olmak için sonbaharda giyebileceğiniz birçok alternatif var! Gardıroplarınıza yeni bir soluk getirecek ve sizi hayran olunası bir görüntüye kavuşturacak birbirinden şık elbise modellerine şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

1. Şıklık ve konfor bir arada!

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Kim demiş sonbaharda mini elbise giyilmez diye? Eskimiş moda algılarını bir kenara bırakalı çok oldu ama yine de kafasında hala soru işaretleri olan varsa giderelim! Kırmızı mini bir elbise ve ufak kombin önerileriyle tarzınızı konuşturmanız mümkün. Yaka detayıyla şıklaşan ve çok daha klas bir duruş vadeden elbiseyi günlük yaşamınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bol kesimi sayesinde çok daha konforlu hissederken kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Elbiseyi ten rengi çoraplar ve uzun çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Aksesuar olarak da gold takı en iyi seçimlerden biri.

2. Romantik desenlerle tanışın

Şahane bir sonbahar elbisesi ile karşınızdayız. Kesimine ve üzerinizdeki duruşuna aşık olacağınız etnik desenli elbise modeliyle gidemeyeceğiniz hiçbir yer yok. Rahat modeli sayesinde elbiseyi günlük giyimde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Serin sonbahar akşamlarında omuzlarınıza aldığınız bir şalla akşam yemeklerine gidebilir, romantik yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Elbise, yumuşacık kumaşıyla içinizi ısıtırken, belindeki kemer detayıyla hatlarınızı ortaya çıkarıyor. Karışık renkleri sayesinde birçok renkle kombinlenmeye uygun. Asimetrik kesimi sayesinde çok daha cool bir görünüm vadeden elbiseyi, yağmurlu havalarda süet botlarla, daha sakin havalarda spor ayakkabılarla birlikte kullanabilir, büyük çantalarla birlikte şıklığınızı tamamlayabilirsiniz!

3. Aynadaki yansımanıza aşık olacaksınız

Serin sonbahar akşamlarına şıklığınızla damga vurmaya hazır mısınız? Günlük yaşamınızda da kullanabileceğiniz elbiseyi, birkaç aksesuarla ve özenilmiş bir saç modeliyle rahatlıkla akşam davetlerine de uyarlayabilirsiniz. Maksi boyu sayesinde sizi olduğunuzdan çok daha uzun gösterecek. Üst bedene oturan kesimi ise çok da formda görünmenizi sağlayacak. Su yeşilinin hakim olduğu etek kısmındaki desenlerle çok şık bir görünüm yakalayabilir, şahane bir kolyeyle kombinizi tamamlayabilirsiniz. Uzun çizmeler ya da botlarla boyunuzu yükseltebilir, kot ceketlerle birlikte kullanarak kombininizi sportifleştirebilirsiniz. Daha şık bir görünüm için özellikle akşam kombinlerinde deri ceketleri de tercih edebilirsiniz.

4. Ekose desen şıklığı

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Sonbaharın vazgeçilmezi haki rengin hakim olduğu cool elbise modeliyle, şahane bir görünüme kavuşmanızın önünde hiçbir engel yok. Tek bir parçayla saatlerce uğraşılmış gibi görünen bir kombine imza atabilirsiniz. Yumuşacık kumaşı sayesinde serin günlerde içinizi ısıtan elbise, görenlerin kalplerini çalacak kadar da şık. Kol kısımlarındaki ekose desenleriyle sporlaşan model, mini boyuyla da oldukça çekici bir görünüm vadediyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılarla ve büyük çantalarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Alışverişe giderken, arkadaşlarınızla kahve içerken ya da başka herhangi bir yerde çabasız bir şıklığa kavuşmak için bu elbiseyi tercih edebilirsiniz.

5. Kare yakanın romantizmi

Sevimli mi sevimli mini bir elbiseyle şıklığın kapıları size sonuna kadar açık! Mini boyu ve kare yakasıyla çok daha şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak elbiseyle gündüz kahvelerinin yıldızı siz olacaksınız! İnsanın içini ısıtan rengi, belinizi çok daha ince gösterecek kemer detayı ve yaka kesimiyle kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz! Minik çiçek desenleriyle size çok daha genç bir hava katacak elbise modelini, uzun süet çizmelerle ve renkli çoraplarla kombinleyerek kendinize has stilinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Şık dekoltenize çiçekli kolyeler takarak sonbaharda yazı yaşatabilirsiniz!

6. Klasik bir şıklık

Klasik kesimi sayesinde size çok daha zarif bir görünüm kazandıracak haki elbise, duruşu ve modeliyle aşık olunası. Balon kol detaylarıyla genç bir görünüm vadeden elbise modeliyle zamansız bir şıklık yakalamanız mümkün. Etek kısmındaki cep detaylarıyla sporlaşan elbiseyi, günlük hayatınızda ve ofis şıklığınızda tercih edebilirsiniz. Topuklu botlar, spor ayakkabılar ya da çorap çizmelerle giyebilir, gideceğiniz yere göre kombininizi kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Pamuklu kumaşı sayesinde ekstra konfor vadeden model, cool duruşunu elden bırakmadan zarif görünmek isteyen kadınlar için ideal.

7. Kusursuz bir görünüm

İddiası detaylarında saklı, midi boy lacivert elbiseyle kusursuz bir görünüme hazır olun. Siz de şıklığı sadelikte arayanlardansanız dolabınızın en güzel kısmını bu elbise için ayırabilirsiniz. Resmi olmanız gereken iş toplantılarında, akşam yemeklerinde ve günlük hayatınızda tercih edebileceğiniz elbiseyle çok daha ince bir formda görünebilirsiniz. Elbisenin bel kısmındaki büzgü detayları hatlarınızı ortaya çıkarır. Topuklu botlarla ya da çizmelerle birlikte kullanarak boyunuzu daha uzun gösterebilir, mükemmel duruşunuzu tamamlayabilirsiniz. Kahverengi, siyah ve gri aksesuarlarla birlikte kullanarak kombininizi güçlendirebilir, zamansız bir şıklık yakalayabilirsiniz.

8. Nostaljik esintiler

Jileleri gardıroplardan çıkarmanızın vakti geldi. Son dönemlerde sokak modasının joker parçalarından biri olan jilelerle iç ısıtan kombinler oluşturabilir, nostaljik detaylarla eski bir dönem filmi setinden çıkıp gelmiş hissi uyandırabilirsiniz. Taba renk jile modeli, yumuşacık dokusu ile sonbahar mevsimi için oldukça ideal. İçine giyeceğiniz gömlek, tişört ve kazaklarla kombininizin havasını birden değiştirebilir, hava şartlarına ve gideceğiniz yere göre kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Jile elbiseyle çok daha genç bir görünüm yakalamanız mümkün. Düğme ve cep detaylarıyla hareketlenen model, belinizi ortaya çıkaran kesimiyle çok daha ince bir forma kavuşmanızı sağlıyor. Elbiseyi botlarla ya da spor ayakkabılarla kombinleyebilir, kolyelerle ve fularlarla stilinizi güçlendirebilirsiniz.

9. Zamansız bir şıklık

Her mevsimin joker parçası: Kot elbise. Hava şartlarına aldırmadan, küçük dokunuşlar yaparak her mevsimde giyebileceğiniz kot elbise modelleriyle çok şık ve cool bir görünüm kazanabilirsiniz. Mini kot elbiseyi renkli çoraplarla birlikte kombinleyerek eğlenceli bir imaj çizebilir, ten rengi ya da siyah çoraplar tercih ederek şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Yakalarını kaldırarak havalı bir stil oluşturabileceğiniz gibi tüm düğmeleri kapalı şekilde de kullanabilir, çok daha klas bir görünüm elde edebilirsiniz. Kemer detayıyla çok daha ince bir form kazanabileceğiniz elbise modelini, sıra dışı bir tarz oluşturmak için ceket olarak da kullanabilirsiniz! Beyaz, taba ve lacivert renk aksesuarlarla kullanarak kombininizin etkisini artırabilir, genç ve modern bir stil oluşturabilirsiniz.

10. Biraz daha renklenelim

Cıvıl cıvıl, rengarenk bu elbise sonbaharın kapalı havasına inat, enerjisini hiç düşürmek istemeyen stil sahibi kadınların dolabının vazgeçilmez parçası olmaya aday. Elbise modeliyle, havalı bir görünüme kavuşmak işten bile değil. Vücudunuza tam oturan modeli hatlarınızı ortaya çıkarırken asimetrik kesimi sayesinde çok daha modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Balıkçı yaka modeli ve siyah rengin hakimiyetiyle klasik bir duruş sergileyen ürün, rengarenk desenleriyle de insanın içini açıyor. Transparan kol detaylarının elbiseye kattığı çekiciliği siyah postallarla kombinleyerek dengeleyebilir, modern ve özgün bir stil oluşturabilirsiniz.