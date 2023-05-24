'Silahlarınızı hazırlayın' diyen imamla tartışan vatandaş konuştu! 'Bütün cemaat üzerimize saldırdı' İmamoğlu böyle tepki gösterdi: 'Yüreksiz adam ki...'

Sultangazi'deki bir camide yaşanan olayın yankıları sürüyor. İmamın, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığının duyulduğu videonun ardından Diyanet, imam hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında da cami imamının açığa alınması kararlaştırılmıştı. 'Silahlarınızı hazırlayın' diyen imamla tartışan vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla buluştu ve yaşananları anlattı.

"'BEN SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİM BURADA NE KONUŞACAĞIMI' DEDİ"

İlk kez Halk TV'de yer alan görüntülerde vatandaş "19 Mayıs, oğlumla cuma namazına gidelim dedik. Bir 10-15 dakika var, gidip hocayı dinleyelim dedik. Hoca dedi ki 'Bu teröristler hepsi bir araya gelmişler, Cumhurbaşkanımızı yok edecekler, biz Cumhurbaşkanımızın yanında siper alalım, cephe olalım, bu teröristlere cumhurbaşkanımızı ezdirmeyelim' dedi. Allah Kur'an şahit, ben milliyetçi bir adamım. 'Hocam çok yanlış konuşuyorsun' dedim. Hatta 'Burası sizin bu konuşmaları konuşacağınız yer değil' dedim. 'Zaten vatandaş gergin, seçim yaşadık, bir daha seçime gidiyoruz, burada her etnik kökenden insan var. Niye böyle konuşuyorsunuz?' dedim. 'Siz vatandaşa dinden, imandan bahsetsenize' dedim. 'Ben senden mi öğreneceğim burada ne konuşacağımı' dedi. 'Evet, burada Allah'tan, dinden, kitaptan, faizden, rüşvetten, fuhuştan konuşacaksın. Orası peygamber koltuğudur. Orada kafana göre konuşamazsın' dedim." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN CEMAAT ÜZERİMİZE SALDIRDI"

Devamında vatandaş "Bütün cemaat üzerimize saldırdı. Tabii hoca da oradan aşağıya indi. Aklı kamil insanlar bir durun dediler. Bizi imam odasına aldılar, imam geldi. İmam kabadayı yani normal bir adam değil imam yani." dedi.

"O YÜREKSİZ ADAM Kİ ORADAN KONUŞUYOR"

Bunun üzerine İmamoğlu da "Yüreği olan o vaiz kürsüsünden onu söyleyemez. O yüreksiz adam ki oradan konuşuyor." şeklinde konuştu.

"BEN GÜNEYDOĞU GAZİSİYİM"

Ardından yaşananları anlatmaya devam eden vatandaş "Ben güneydoğu gazisiyim. Amcamın oğlu yanımda şehit olmuş. Sen nasıl burada olan insanlara terörist diyebilirsin ya' dedim. 'Ben derim ya ben Atatürk'e hakaret etmiş adamım' dedi. 'Atatürk'e hakaret etme cesaretini nereden buldun? Ya da Atatürk'e hakaret etmek sana ne kattı' dedim. 'Burası böyledir, sen galiba ilk defa geldin' dedi. 'Ben buraya ilk defa uğradım, bir daha gelme şansım da yok' dedim. 'Git, vaazını yap, namazı bitir, boşver, seninle bu iş çözülmez' dedim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İÇERLEDİM"

Sonrasında İmamoğlu da "Vallahi biz böyle bir şey görmedik. Camii dediğin yer, her kulun eşit olduğu, Allah ile kul arasındaki bağın kuvvetlendiği bir yerdir. Fakat bunların döneminde hem bu duruma düştük, hem de sizin yaşadığınız o saldırılar... İçerledim yani çok içerledim." dedi.



