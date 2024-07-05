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  4. Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu! Balkonda oturan kadın elinden yaralandı

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu! Balkonda oturan kadın elinden yaralandı

05.07.2024 00:02
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Adana'da alışveriş sonrası marketten çıkan Hasan İplikçi, caddede iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Kurşunların isabet ettiği İplikçi, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çatışma sırasında evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı.

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu! Balkonda oturan kadın elinden yaralandı

Adana'da korkutan bir olay yaşandı. Kamuran P., iddiaya göre, motosikletle yaklaştığı husumetlisi Faruk P.'ye cadde ortasında tabancayla ateş açtı. Faruk P.'nin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bu sırada alış- verişini bitirip, marketten çıkan Hasan İplikçi, çatışmanın ortasında kaldı.

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BALKONDA OTURURKEN YARALANDI!

Çatışmada İplikçi vücudunun çeşitli yerlerinden, evinin balkonunda oturan Necla E. ise elinden yaralandı. Silahlı kavganın tarafları olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İplikçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Necla E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Kamuran P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana alışveriş cadde
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