"Silahlı kuvvetlerimiz temizlendikçe güçlendi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı il ve ilçelerde birtakım hainliklere kalkışanları orada kazdıkları çukurlara gömdüğünü belirterek, "Daha sonra 15 Temmuz hainlerini, üniforma giymiş hainleri içimizden temizledi, temizlendikçe güçlendi." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Isparta'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenlendi.
Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, ailesinin bir tarafının Isparta'ya dayandığını bunun için gurur duyduğunu belirterek, gül şehrinin gül insanlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Isparta'nın, tarihiyle kültürüyle ve tabiatıyla Türkiye'nin güzel şehirlerinden olduğuna değinen Akar, özel ve anlamlı bir gün olduğunu anlattı.
Açılacak tesislere tanık olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Akar, "Isparta'nın biz askerler için de önemli bir yanı var. Sevgili gençlerimizin ülkemize, milletimize hizmet etmek için, Silahlı Kuvvetlerde kendilerine verilen görevleri başarılı bir şekilde, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde askerliğe ilk adım attıkları yerler Isparta'da bulunmakta. Isparta, Burdur, Eğirdir bizler için, Silahlı Kuvvetler için son derece özel ve anlamlı yerler." diye konuştu.
Bugün 4 binden fazla gencin eğitimi tamamladığına değinen Akar, aldıkları eğitimlerde öğrendiklerini, gittikleri görev yerlerinde en iyi şekilde uygulayacaklarını söyledi.
Bakan Akar, "Hepimizin bildiği gibi aynı zamanda Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz, gerçekten gözbebeğimiz olan bu komandolarla ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği için ülkemizin, asil milletimizin egemenliği, bağımsızlığı için gece gündüz demeden yurt içinde ve yurt dışında büyük aşkla, azimle, kararlılıkla, karada, denizde, havada ülkemiz için çalışmaktadırlar. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her şekilde korumaktadırlar, koruyacaktırlar." diye konuştu.
- Terörle mücadele
Silahlı Kuvvetlerin yurt içinde ve dışında terörle mücadele ettiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:
"Bazı il ve ilçelerimizde birtakım hainliklere kalkışanları orada kazdıkları çukurlara gömdü. Daha sonra 15 Temmuz hainlerini, üniforma giymiş hainleri içimizden temizledi ve temizlendikçe güçlendi. Daha sonra sırasıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Afrin'i temizlemek suretiyle ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ediyorlar. En son bildiğiniz İdlib'te 3,5-4 milyon insanın hayatı söz konusuydu. Oradaki masum insanların, rejimin bombalamasına karşı korunması gerekiyordu. Bizzat Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle, görüşmeler yapmasıyla açtığı yoldan ilerleyerek yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda oradaki 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz, huzur içinde, sulh içinde ateşkesin sağlanmasıyla günlük hayatlarını sürdürebilir hale geldiler. Bunun devamı için aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Akar, vazifelerini yaparken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık diledi.
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