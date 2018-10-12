"Silahlı kuvvetlerimiz temizlendikçe güçlendi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı il ve ilçelerde birtakım hainliklere kalkışanları orada kazdıkları çukurlara gömdüğünü belirterek, "Daha sonra 15 Temmuz hainlerini, üniforma giymiş hainleri içimizden temizledi, temizlendikçe güçlendi." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Isparta'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı'nda toplu açılış töreni düzenlendi.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, ailesinin bir tarafının Isparta'ya dayandığını bunun için gurur duyduğunu belirterek, gül şehrinin gül insanlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Isparta'nın, tarihiyle kültürüyle ve tabiatıyla Türkiye'nin güzel şehirlerinden olduğuna değinen Akar, özel ve anlamlı bir gün olduğunu anlattı.

Açılacak tesislere tanık olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Akar, "Isparta'nın biz askerler için de önemli bir yanı var. Sevgili gençlerimizin ülkemize, milletimize hizmet etmek için, Silahlı Kuvvetlerde kendilerine verilen görevleri başarılı bir şekilde, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde askerliğe ilk adım attıkları yerler Isparta'da bulunmakta. Isparta, Burdur, Eğirdir bizler için, Silahlı Kuvvetler için son derece özel ve anlamlı yerler." diye konuştu.