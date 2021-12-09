Silahlı saldırıda ilginç detay! Kurşun yağarlen kıllarını bile kıpırdatmadılar

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.45 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf E. Kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada araçla gelen A.Y. ve M.Y., isimli şahıslar araç içiresinden tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada kaldırımda bulunan Yusuf E. bacağından vurulurken, yanında bulunan arkadaşları sağa sola kaçıştı. Saldırganlar ise aynı araçla kaçarak kayıplara karıştı.

PES DEDİRTEN SAKİNLİK

Sultangazi’de yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçla gelen şahsın kurşun yağdırarak kaçtığı, kurşunların hedefi olan şahısların kaçışırken, yolun karşı tarafında bulunanların ise kılını bile kıpırdatmadan olayı izlediği görülüyor.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

