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Şile'de korkunç kadın cinayeti! Jandarmayı arayıp her şeyi itiraf etti

07.04.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de öğle saatlerinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. Gözde Çelen boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Çelen tarafından 9 yerinden bıçaklanarak katledildi. Mustafa Çelen'in eşini konuşmak için kiraladığı otomobille Şile'ye getirdiği ve burada bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Olay sonrası Çelen, jandarmayı arayıp cinayeti itiraf etti.

Şile'de korkunç kadın cinayeti! Jandarmayı arayıp her şeyi itiraf etti

Kan donduran kadın cinayeti, saat 14.00 sıralarında Şile Vadi Plajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasıydı.

9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile'ye getirdi. Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı. Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı.

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JANDARMAYI ARAYIP İTİRAF ETTİ

Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen'i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

2 ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi. (DHA)

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cinayet kadın cinayeti Şile
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