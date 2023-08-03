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Şile sahili kapatılmıştı! MSB duyurdu: Top mermilerinin kaynağı belli oldu

03.08.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile'de sahilde bulunan top mermileri korku yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmatlara ilişkin bilgi verdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, top mermilerinin bölge için bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. MSB ayrıca, top mermilerinin kaynağı ile ilgili de çarpıcı bir bilgi paylaştı. İşte detaylar...

Şile sahili kapatılmıştı! MSB duyurdu: Top mermilerinin kaynağı belli oldu

Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine ilişkin bilgileri paylaştı.

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MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cismin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edilen SAS Komandoları tarafından Savcılık ve Kolluk Kuvvetleri ile koordineli olarak yapılan inceleme sonucunda, cismin 2’nci Dünya Savaşı döneminden kalma top mermileri olabileceği değerlendirildi.

Söz konusu merminin bulunduğu bölgede, SAS Komandoları tarafından su altı arama faaliyeti icrasında toplam 28 adet top mermisi tespit edildi.

Yapılan inceleme dalışlarında, mermilerin yüzeylerinde oluşan kabuklanma sonucu etraflarında bulunan kayalıklarla bütünleşmiş olması sebebiyle 28 top mermisinden 11 adedi su altından çıkarılarak Savcılık makamı bilgisi dâhilinde inceleme ve müteakiben imha maksadıyla emniyete alındı. Bölgedeki insanların tahliye edilmesinin ardından, su altında bulunan 17 adet top mermisi SAS Komandolarının titiz çalışması sonrası kontrollü şekilde imha edildi."

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'ŞİLE'DE TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen top mermilerinin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun da bulunmadığını aktardı.

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