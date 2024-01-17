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    4. Silikon kararmalarını tek seferde yok eden yöntem! Yılların kirini bembeyaz yapıyor

    Silikon kararmalarını tek seferde yok eden yöntem! Yılların kirini bembeyaz yapıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.01.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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    Evlerimizde sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan biri olan silikon kararmalar, estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Özellikle banyolarda can sıkan silikon kararmalarını bu yeni yöntem sayesinde tek seferde yok etmek artık çok daha kolay. Yılların biriktirdiği kiri bembeyaz bir temizliğe dönüştüren bu pratik çözümü öğrenmek ve evinizdeki silikon yüzeyleri yenilemek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    Silikon kararmalarını tek seferde yok eden yöntem! Yılların kirini bembeyaz yapıyor

    Silikon malzemeler zamanla lekelenip kararabilir ve bu durum ev temizliğinde sorun yaratabilir. Görüntüsüyle rahatsız eden silikon kararmalarını tek seferde yok etmenin etkili bir yöntemi var. Yılların biriktirdiği kir ve lekeleri silikon yüzeylerden temizlemek artık çok kolay.

    SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

    • Bir kaba beyaz sirke ve karbonat ekleyerek bir macun oluşturun.
    • Bu karışımı silikon kararmaların üzerine sürün ve bir süre bekleyin.
    • Ardından bir diş fırçası veya yumuşak bir fırça ile ovun.
    • Son olarak ılık su ile durulayın.

    BEYAZ SİRKE

    LİMON VE TUZ

    • Bir kaba limon suyu ve tuz ekleyin, karıştırın.
    • Bu karışımı silikon kararmaların üzerine sürün ve bir süre bekleyin.
    • Yumuşak bir fırça veya sünger ile silikonu temizleyin.
    • Ilık su ile durulayın.

    limon

    ASETON

    • Bir pamuklu çubuğa az miktarda aseton alın.
    • Silikon kararmaların üzerine nazikçe uygulayın.
    • Asetonun etkilemesine izin verin ve ardından silikonu temizleyin.
    • Ilık su ile durulayın.

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