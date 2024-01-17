Silikon kararmalarını tek seferde yok eden yöntem! Yılların kirini bembeyaz yapıyor

Silikon malzemeler zamanla lekelenip kararabilir ve bu durum ev temizliğinde sorun yaratabilir. Görüntüsüyle rahatsız eden silikon kararmalarını tek seferde yok etmenin etkili bir yöntemi var. Yılların biriktirdiği kir ve lekeleri silikon yüzeylerden temizlemek artık çok kolay.

SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Bir kaba beyaz sirke ve karbonat ekleyerek bir macun oluşturun.

Bu karışımı silikon kararmaların üzerine sürün ve bir süre bekleyin.

Ardından bir diş fırçası veya yumuşak bir fırça ile ovun.

Son olarak ılık su ile durulayın.

LİMON VE TUZ

Bir kaba limon suyu ve tuz ekleyin, karıştırın.

Bu karışımı silikon kararmaların üzerine sürün ve bir süre bekleyin.

Yumuşak bir fırça veya sünger ile silikonu temizleyin.

Ilık su ile durulayın.

ASETON