Silivri'de ev yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sırasında apartman sakinleri de dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin bulunmadığı evde yangın nedeniyle hasar oluştu.
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