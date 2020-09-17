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Şimdi oldu: WhatsApp Web parmak izi özelliği kazanıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

WhatsApp Web parmak izi girişine izin verebilir. WABetaInfo'nun aktardıklarına göre WhatsApp Web'e giriş için parmak izi taraması yetecek. Bu özellik, WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'te daha güvenli bir deneyim sağlayabilir.

Şimdi oldu: WhatsApp Web parmak izi özelliği kazanıyor!

WhatsApp, WhatsApp Web için hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak hem de gizliliğini artırmak adına güncellemeler sunuyor. Bu güncellemeler çıkmadan önce WhatsApp beta sürümler sunarak belirli kullanıcılar üzerinde yeni güncellemelerini deniyor. WhatsApp Android 2.20.200.10 sürümü de bu beta sürümlerden sadece biri. WhatsApp hakkında bilgiler veren WABetaInfo'ya göre bu hedefle yayınlanan son WhatsApp Android Beta sürümünde de önemli bir özellik bulunuyor. Görünüşe bakılırsa bu özellik yakın bir zamanda WhatsApp Web ile parmak izi teknolojisini bir araya getirecek.

WHATSAPP WEB PARMAK İZİNE KAVUŞUYOR

WhatsApp Web'in yeni özelliği, WhatsApp Android beta sürümünde ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp Web kullanıcılarına yeni bir giriş yöntemi sunacak. Kullanıcılar, yeni giriş yöntemi ile birlikte WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş yapabilecek. Böylece telefonunuza erişen herhangi biri, parmak iziniz olmadan WhatsApp Web girişi yapamayacak. Diğer bir deyiş ile mesajlarınızın güvenliği parmağınızın ucunda olacak. En azından aktarılanlar bu yönde.

WhatsApp Web parmak izi girişi

WHATSAPP WEB PARMAK İZİ GİRİŞ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp Web parmak izi giriş özelliği için bu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Fakat WhatsApp tarafından WhatsApp Web'in yeni özelliğine dair herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu da yeni özelliğin nasıl çalışacağının veya ne zaman geleceğinin belirsiz olduğu anlamına geliyor. Fakat parmak izi ile WhatsApp Web'e giriş yapabileceğimiz tarihin çok yakın olduğu söyleniyor. Android betada bu özelliğe rastlanması da bu söylenenleri bir nevi kanıtlıyor.

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