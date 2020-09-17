Şimdi oldu: WhatsApp Web parmak izi özelliği kazanıyor!

WhatsApp, WhatsApp Web için hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak hem de gizliliğini artırmak adına güncellemeler sunuyor. Bu güncellemeler çıkmadan önce WhatsApp beta sürümler sunarak belirli kullanıcılar üzerinde yeni güncellemelerini deniyor. WhatsApp Android 2.20.200.10 sürümü de bu beta sürümlerden sadece biri. WhatsApp hakkında bilgiler veren WABetaInfo'ya göre bu hedefle yayınlanan son WhatsApp Android Beta sürümünde de önemli bir özellik bulunuyor. Görünüşe bakılırsa bu özellik yakın bir zamanda WhatsApp Web ile parmak izi teknolojisini bir araya getirecek.

WHATSAPP WEB PARMAK İZİNE KAVUŞUYOR

WhatsApp Web'in yeni özelliği, WhatsApp Android beta sürümünde ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp Web kullanıcılarına yeni bir giriş yöntemi sunacak. Kullanıcılar, yeni giriş yöntemi ile birlikte WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş yapabilecek. Böylece telefonunuza erişen herhangi biri, parmak iziniz olmadan WhatsApp Web girişi yapamayacak. Diğer bir deyiş ile mesajlarınızın güvenliği parmağınızın ucunda olacak. En azından aktarılanlar bu yönde.