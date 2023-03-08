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Şimdiden merak ediliyor! Çok konuşulacak... WhatsApp için 'son kullanma tarihi' özelliği yolda

08.03.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, görünüşe göre yeni bir özellik için kolları sıvadı. Son yapılan tespitler, WhatsApp'ın son kullanma tarihi özelliği üzerinde çalıştığını gösterirken, bu özellik şimdiden merak ediliyor. Üstelik tespitlerin içinde yer alan WhatsApp'ın son kullanma tarihi özelliği, çok konuşulacak gibi de duruyor. İşte WhatsApp için 'son kullanma tarihi' özelliğinin yolda olmasıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Şimdiden merak ediliyor! Çok konuşulacak... WhatsApp için 'son kullanma tarihi' özelliği yolda

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Aktarılanlara göre, iOS için WhatsApp beta 23.5.0.70 güncellemesi TestFlight uygulamasında yayınlandı. Bir önceki iOS için WhatsApp beta 23.5.0.70 güncellemesinde olduğu gibi, bu beta sürümü de bazı hata düzeltmeleri ve genel iyileştirmeler içeriyor. Ancak bu sürümün aynı zamanda geliştirilmekte olan yeni bir özelliğin keşfedilmesini sağladığı söyleniyor. WhatsApp'ın yolda olan yeni 'Son kullanma tarihi' özelliğini.

'SON KULLANMA TARİHİ' ÖZELLİĞİ... İŞTE WHATSAPP'IN YOLDA OLAN YENİ ÖZELLİĞİNİN DETAYLARI!

WaBetaInfo tarafından tespit edilen yeni bir iOS beta sürümüne göre WhatsApp, grup sohbetleri için bir son kullanma tarihi belirlemenize olanak tanıyan "Süresi Dolan Gruplar" adlı bir özelliği test ediyor.
Aktarılanlara göre belirlenen son kullanma tarihine ulaşıldığında, kullanıcılardan grubu temizlemeleri istenecek.

"Süresi Dolan Gruplar" seçeneği bir grubun ayarları içinde görünecek ve kullanıcıların gün, hafta veya özel tarih gibi seçenekleri seçmesine izin verecek.

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Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirmeleri durumunda önceden ayarladıkları bir son kullanma tarihini kaldırma olanağına da sahip olacak.

WhatsApp kabul etti... Dikkat çeken karar! WhatsApp kabul etti... Dikkat çeken karar!

Görünüşe göre belirlenen herhangi bir son kullanma tarihi, diğer katılımcılar için değil, yalnızca sizin için geçerli olacak.

Bu özelliğin grupların zaman içinde dağınık ve ilgisiz hale gelme eğiliminde olma sorununa iyi bir çözüm sağlaması bekleniyor. Buna ek olarak, özellikle doğum günü organizasyonu gibi belirli etkinlikler için geçici olarak oluşturulan grupları daha iyi yöneterek yerden tasarruf sağlayabilir.

NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

WABetaInfo, WhatsApp grupları için son kullanma tarihini seçme özelliğinin geliştirilme aşamasında olduğunu, özelliğin uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacağını ifade ediyor.

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