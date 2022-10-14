Şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone! iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı! Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açmış daha sonra da satışa sunmuştu. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise kardeşlerinden daha geç gelmişti. 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan iPhone 14 Plus, 7 Ekim'de ön siparişe açılmıştı.
7 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone 14 Plus, bugün (14 Ekim) ise genel satışa açıldı. Böylece Apple'ın iPhone 14 Plus'ın şimdiye kadar bir iPhone’da bulunan en uzun pil ömrüne sahip iPhone dediği iPhone Plus, Türkiye macerasında yeni bir mesafe kaydetmiş oldu.
iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;
128 GB - 34.999 TL
256 GB - 37.599 TL
512 GB - 42.899 TL
Ailenin diğer üyeleri iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ise halihazırda satışta bulunuyor. Onların fiyatları ise şu şekilde;
128 GB - 30.999 TL
256 GB - 33.599 TL
512 GB - 38.899 TL
128 GB - 39.999 TL
256 GB - 42.599 TL
512 GB - 47.899 TL
1 TB - 53.199 TL
128 GB - 43.999 TL
256 GB - 46.599 TL
512 GB - 51.899 TL
1 TB - 57.199 TL
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