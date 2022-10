Şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone! iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı! Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açmış daha sonra da satışa sunmuştu. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise kardeşlerinden daha geç gelmişti. 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan iPhone 14 Plus, 7 Ekim'de ön siparişe açılmıştı.

iPHONE 14 PLUS TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

7 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone 14 Plus, bugün (14 Ekim) ise genel satışa açıldı. Böylece Apple'ın iPhone 14 Plus'ın şimdiye kadar bir iPhone’da bulunan en uzun pil ömrüne sahip iPhone dediği iPhone Plus, Türkiye macerasında yeni bir mesafe kaydetmiş oldu.

iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;

iPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

128 GB - 34.999 TL

256 GB - 37.599 TL

512 GB - 42.899 TL

Ailenin diğer üyeleri iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ise halihazırda satışta bulunuyor. Onların fiyatları ise şu şekilde;

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB - 30.999 TL

256 GB - 33.599 TL

512 GB - 38.899 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB - 39.999 TL

256 GB - 42.599 TL

512 GB - 47.899 TL

1 TB - 53.199 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB - 43.999 TL

256 GB - 46.599 TL

512 GB - 51.899 TL

1 TB - 57.199 TL