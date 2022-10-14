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Şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone! iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

14.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone 14 Plus, bugün genel satışa açılarak Türkiye macerasında yeni bir mesafe kaydetti. iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Apple, iPhone 14 Plus'ın şimdiye kadar bir iPhone’da bulunan en uzun pil ömrüne sahip olduğu iddiasında. İşte iPhone 14 Plus'ın fiyatı!

Şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip iPhone! iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

iPhone 14 Plus Türkiye’de satışa çıktı! Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de ön siparişe açmış daha sonra da satışa sunmuştu. Ailenin yeni üyesi iPhone 14 Plus ise kardeşlerinden daha geç gelmişti. 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan iPhone 14 Plus, 7 Ekim'de ön siparişe açılmıştı.

iPHONE 14 PLUS TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

7 Ekim'de ön siparişe açılan iPhone 14 Plus, bugün (14 Ekim) ise genel satışa açıldı. Böylece Apple'ın iPhone 14 Plus'ın şimdiye kadar bir iPhone’da bulunan en uzun pil ömrüne sahip iPhone dediği iPhone Plus, Türkiye macerasında yeni bir mesafe kaydetmiş oldu.

Apple iPhone 14

Türkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatıTürkiye macerası başladı! iPhone 14 Plus Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;

iPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

128 GB - 34.999 TL
256 GB - 37.599 TL
512 GB - 42.899 TL

Ailenin diğer üyeleri iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ise halihazırda satışta bulunuyor. Onların fiyatları ise şu şekilde;

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB - 30.999 TL
256 GB - 33.599 TL
512 GB - 38.899 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB - 39.999 TL
256 GB - 42.599 TL
512 GB - 47.899 TL
1 TB - 53.199 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB - 43.999 TL
256 GB - 46.599 TL
512 GB - 51.899 TL
1 TB - 57.199 TL

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Apple Türkiye iPhone iphone 14
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