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  4. Şimşekleri görüntülerken büyük panik yaşadı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Şimşekleri görüntülerken büyük panik yaşadı! O anlar kameraya böyle yansıdı

22.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte çakan şimşekleri görüntüleyen vatandaşın 5 metre yakınına yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elbistan’da yağışlı havayla beraber yıldırım ve şimşekler de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yer yer doluya döndü. Dolu yağışı, ekili alanlara büyük çaplı zarar verdi. Dereler taşarken tarlalar da adeta göle döndü. İlçenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. İlçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde yağışla birlikte etkili olan yıldırım ve şimşekleri görüntüleyen vatandaşlardan Mansar Kelir, balkonda cep telefonu ile çekim yaptığı sırada yıldırım düştü.

Kelir, yüz binlerce voltluk akım taşıyan yıldırımın yaklaşık 5 metre uzağındaki elektrik direğine düşmesi sonucu büyük panik yaşadı.

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"ÇOK YAKINDI”

Yıldırımın düşmesiyle birlikte cep telefonunun kaydı sona ererken, yaşadığı bu olayı anlatan Kelir, “Balkonun kapısıyla salonun kapısı arasında 5 metre vardı. Yağmurun yağışını uzaktan çekiyordum. O sırada elektrik direğine yıldırım düştü. Direkle aramızda 5 metre ancak var. Yıldırım düşünce de elektrikler gitti. Herhangi bir yaralanma olmadı ama çocuklar biraz korktu. Çok yakındı” şeklinde konuştu. (İHA)

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Kahramanmaraş Yıldırım şimşek

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