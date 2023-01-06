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Sinan Ateş cinayeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha! Devlet Bahçeli'ye seslendi... 'Yanındaki çocukları teslim edeceksin'

06.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından bir açıklama daha yapan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Teslim edeceksin yanındaki çocukları" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha! Devlet Bahçeli'ye seslendi... 'Yanındaki çocukları teslim edeceksin'

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiçbir açıklamada bulunmamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."


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