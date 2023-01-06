Sinan Ateş cinayeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha! Devlet Bahçeli'ye seslendi... 'Yanındaki çocukları teslim edeceksin'

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiçbir açıklamada bulunmamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin."

Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 6, 2023



