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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme! MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter o mesaja tepki gösterdi: 'Alakam olmadığı halde...'

12.05.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesiyle yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medyada Ateş cinayetiyle ilgili olduğu iddia edilen mesaja ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler" diyen Yönter, "Sinan Ateş'in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP'ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır" dedi.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme! MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter o mesaja tepki gösterdi: 'Alakam olmadığı halde...'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yer alan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğu iddia edilen mesaja ilişkin olarak Yönter, "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Bizim politikalarımızı eleştirebilirsiniz, bizim üslubumuzu, yaklaşımımızı, programımız karşımıza geçin karşılaşalım ama bel altı vurmayın, iftira atmayın, günah, yazık" dedi.

"TÜRKİYE BU İŞTEN ARTIK BIKTI"

Yönter'in açıklamalarından satır başları:

"Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş'in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP'ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır. Bunu siz nasıl yaptınız, bunu nasıl servis ettiniz? Şimdi bakın sabrınıza sığınarak bir gazeteci Recep Canpolat, FETÖ ile nasıl bağlantısı olduğu ortada, bütün her şey burada. Bu itibar suikastını bu yapıyor. Bütün hepsi burada, bütün yazışmalar. Bu şu anda burada ama bağlantısı da yurt dışında. Bizim politikalarımızı eleştirebilirsiniz, bizim üslubumuzu, yaklaşımımızı, programımız karşımıza geçin karşılaşalım ama bel altı vurmayın, iftira atmayın, günah, yazık. Türkiye bu işten artık bıktı."

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