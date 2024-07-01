Sinan Ateş davasına katıldıktan sonra ilk açıklama! Özgür Özel: Cinayete yardım edenler belli, iddianame yarım

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesiyle ilgili dava başladı. Davaya siyasi parti liderleri de katıldı. CHP lideri Özgür Özel "Yaşadığı hukuksuzluklara, adaletsizliklere dikkat çeken Ayşe Ateş'in ve Sinan Ateş'in ailesinin adalet arayışına tanıklık etmek üzere buraya geldik. Ancak bu davanın alelade bir cinayet olmadığı ortada" dedi.

"İDDİANAME YARIDA KESİLMİŞ"

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel şu mesajları verdi:

Bu cinayetin tetikçisi bellidir. Azmettirenlerin az meşhur olanları bellidir. Cinayete yardım edenler, katkı verenler bellidir ama iddianame tam işin gitmesi gereken tarafta kesilmiştir. Yarım, güdük bir iddianameyle görülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız.

Bugün biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasi parti genel başkanlarıyla bu davayı izlemek üzere bir araya geldik. Davanın duruşma düzeni açısından endişe edecek hiçbir şey yok.

"BUNLAR HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞİYOR"

İlk başta verilen "Yanlış söylemişim, onu hatırlamıyorum, çarpıtmışlar" gibi bütün ifadelerden çok belli ki kendilerine bugün verilen yeni vazifeyi getirmeye çalışan bir tetikçi ve azmettiriciyle birlikteydik. Ettiği telefonları, aldığı talimatları, verilen konumları, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey çaba gördük. Ama bunu herkes gördük, herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor.

"BİR TEK İDDİANAMEYİ YAZANLARLA KABUL EDENLER BİLMİYOR"

Sinan Ateş’in naaşı kaldırıldı, kanlar temizlendi ama gerçekte cenaze ortada duruyor. Sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadığı için bir taziye bile yazmadıkları için bir başsağlığı bile dilemedikleri için cenaze orada duruyor ve herkesin endişesi o ki o cenazeyi orada bırakıp cinayetin üstüne siz perdesi indirmeye çalışanlar, birileri tarafından kollanıyor ve müdahale ediliyor. Polis görevini yapmış ama iddianamede adı geçmesi gereken eski milletvekilleri, hal hazırdaki çeşitli yöneticiler, bir siyasi partinin cinayetten önce ve sonra telefon irtibatı kurulan yöneticilerinin adı dahi geçmiyor. Bütün arabaların plakaları var, bir arabanın yok. O siyah Audi'nin içinden hangi genel başkan iniyor, o aracı ona kim tahsis etmiş bütün Türkiye biliyor. Bir tek iddianameyi yazanlarla kabul edenler bilmiyor.

"İTTİFAKLARINI DA RAHATIRLAR"

Cinayete karışan kim varsa çeksin cezasını deseler ittifaklarını da rahatlatacaklar. Ama bundan sonrası için gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bu davayı önce şiddetle sabote etme tehdidinde bulunanlar, sonra başka bir taraftan davaya yanlananlar seyirci kısmına geçtiler. Biz seyirci kısmından izlemiyoruz, Sinan Ateş'in tarafındayız.