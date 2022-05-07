HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sinan Oğan "Ay'a giderken görüntülendi" diyerek paylaşmıştı! Valilikten açıklama geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz

Sinan Oğan "Ay'a giderken görüntülendi" diyerek paylaşmıştı! Valilikten açıklama geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz

07.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Oğan'ın Twitter hesabından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip "Ay'a" giderken görüntülendi." notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerle ilgili Van Valiliğinden açıklama geldi. Sosyal medyada İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Görüntülerin eski ve başka bir coğrafyaya ait olduğu belirtilirken "sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz." denildi.

Sinan Oğan "Ay'a giderken görüntülendi" diyerek paylaşmıştı! Valilikten açıklama geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'ın sosyal medyada paylaştığı ve İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler gündem olmuştu. Söz konusu görüntülere ilişkin Van Valiliği açıklama yaptı.

"VİDEODAKİ AFGANİSTAN VE PAKİSTANLI 'MUHACİRLER' SINIRI GEÇİP 'AY'A' GİDERKEN GÖRÜNTÜLENDİ"

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'muhacirler' sınırı geçip 'Ay'a' giderken görüntülendi" şeklinde yapılan paylaşımla ilgili yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.

s1

"SINIR HATTINI İSTEDİKLERİ VASITAYLA GEZDİREBİLİRİZ"

Ayrıca görüntülerin yeni olmayıp 24 Haziran 2021'de "tiktok" sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming adlı kullanıcıları tarafından paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir. Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise."

s2

Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Daha önce de ifade ettik yineliyoruz. Provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır."

Valilikten, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. (AA)

s3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözlerİnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler
Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizlediParkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi
Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!
Anahtar Kelimeler:
Afganistan İran Pakistan

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak

Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.