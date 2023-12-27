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Sinan Oğan’dan ‘Londra seyahati’ ve ‘atkı’ açıklaması! Eski fotoğraflarını yayınladı! O atkı gerçekten 27 bin lira mı?

27.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Sinan Oğan Londra seyahati ve taktığı atkı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Taktığı atkının fiyatının 27 bin lira olduğu iddiaları üzerine tepki çeken Sinan Oğan’dan bugün bir açıklama geldi. Oğan “3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır” diyerek atkısını kaç paraya ve ne zaman aldığını da açıkladı.

Sinan Oğan’dan ‘Londra seyahati’ ve ‘atkı’ açıklaması! Eski fotoğraflarını yayınladı! O atkı gerçekten 27 bin lira mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı veren Dr. Sinan Oğan’ın Londra’da olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken tartışmalar da beraberinde gelmişti. Sinan Oğan’ın söz konusu fotoğrafta görünen atkısının ise yaklaşık 27 bin lira olduğu iddia edilmişti.

Atkısının fiyatı ile ilgili yapılan yorumların ardından Sinan Oğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak atkısı ile birlikte daha önce çekilen görüntülerini de paylaştı.

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Oğan, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim mağlubiyetlerini her türlü iftiraya başvurarak örtmeye çalışan ahlak yoksunu bir kesimin iftiraları devam ediyor. Aşağıda sırasıyla 2023 Şubat depreminde Elbistan’da, 2020’de bahçemde, 2022 Mart ayında ve 2022 aralık ayında aynı atkıyla çekilmiş fotoğraflarımı buraya koyuyorum.

Ayrıca bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum. Aynı kıyafeti uzun yıllar giyen birisiyim. Marka takıntısı olan birisi de değilim. Ayrıca bunun gibi bir kaç tane daha var 10 yıldır taktığım. Nedense 10 yıldır kimsenin dikkatini çekmemiş! 2013 yılında dışişleri komisyonu üyesi olarak gittiğim bir seyahatimde üzerindeki markasına dahi dikkat etmeden 11 dolardan bir kaç adet almıştım. O gün bu gündür bu atkıları takıyorum.

Ayrıca üzerinde bir marka da yoktu. Bugün paylaşım dolayısıyla da markasını öğrenmiş oldum. Ama anladığım kadarıyla bu atkı iddia edilen markaya ait ise o fiyata zaten vermezler. Ayrıca benim açımdan da farketmiyor. Normalde bu tür saçmalıklara cevap vermiyorum ama Şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan algı dolayısıyla cevap veriyorum.

Londra’ya hem akraba ziyaretine hem de yurtdışı siyasi örgütlenmeyi görüşmek için gittim. Kirvem olan akrabam o akşam yemeğe davet etti, çıkışta da iş yeri sahibi foto rica etti. Ben gittiğimde Şehitlerimiz yoktu. 3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır.

NOT: İlk defa yurtdışına çıkmıyorum. 1990 yılından beri 15 yıl yurtdışında yaşamış sonrasında her yıl en az bir kaç defa yurtdışına giden birisiyim. Bu gidişim neden bunlara batmış?”

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Louis Vuitton Londra Sinan Oğan atkı
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