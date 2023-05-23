Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı bekleniyor muydu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum açıkladı! "Onun adayı da..."

Türkiye pazar günü sandık başına giderek 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. İki tur arasında geçen 15 günlük süreçte en çok takip edilen konulardan biri Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği oldu. Merakla beklenen açıklama dün geldi. Sinan Oğan'ın yankı uyandıran kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum dikkat çeken mesajlar verdi.

14 MAYIS AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Daha önce sarf ettiği "14 Mayıs'ta iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur" sözlerine ilişkin Uçum, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladığı tv100 canlı yayınında şöyle konutşu:

"‘Sandıktan çıkan sonuç darbe mi olur?’ dedim. Sandık meşruiyetini biz tartışmayız. Sandık demokrasinin esasıdır. Oradaki darbenin anlamı zararlandırıcı sonuç. Hukuken ve teknik anlamda olan darbeyle alakası yok."

"AK PARTİ BU KADAR DÜŞMEZDİ"

Öte yandan 14 Mayıs sonrası Meclis aritmetiğinin oluşmasındaki en büyük etkenin "Parlamenter sisteme dönüşe hayır demek" olduğunu söyleyen Uçum, "Seçmen parlamenter sisteme dönüş tezini sofrasındaki lokmaya göz koymak gibi algıladı. Türkiye seçmeninin oyu, seçmenin gıdasıdır. Muhalefet bunu çok iyi okuyamadı" diyerek devam etti. Uçum parlamenter sisteme ilişkin ayrıca şunları söyledi:

"Parlamenter sistemde olsaydık, AK Parti bu kadar düşmezdi. Parlamenter sistemde seçmen bazen çaresizlik içerisinde oy kullanıyordu. Şimdi seçmen ‘Benim iki oyum var, biriyle hükümeti kurabiliyorum diğeriyle uygun görmediğim parti siyasetlerine ilişkin gereken yaptırımları uygulayabiliyorum’ diyor, biraz da bu açıdan değerlendirmek gerekir."

"ONUN ADAYI DA ERDOĞAN'DI"

Mehmet Uçum, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının da "beklenen bir durum" olduğunu belirtti. Uçum söz konusu kararla ilgili şunları ifade etti:

"Sinan Oğan'ın ortaya koyduğu perspektife baktığımızda Atatürk, cumhuriyete Türkiye'nin bütünlüğü, terörle mücadele meselesi, anayasanın ilk 4 maddesine yapılan atıfa baktığımızda bunlar üzerinden bir araya gelmiş ittifak Cumhur İttifakı, onun adayı da Erdoğan'dı. İlkesel yaklaşımlar üzerinden baktığımızda Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi beklenen bir durumdu. Tersi sürpriz olurdu. Açıklamasında ilkelere vurgu yaparak açıklama yaptı. Bölünmüş yönetim olmasına noktasına dikkat çekti. 'İstikrara ihtiyacımız var' diyerek yönetimde bütünlük istedi."