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Sincan Belediyesi Çimşit Yüzme Havuzu hizmete alındı

15.07.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sincan Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Çimşit Yüzme Havuzu hizmete alındı. Havuz, sporcuların ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Kadın ve erkekler için belirli gün ve saatlerde kullanım imkanı bulunan havuzda ayrıca çocuklar için yüzme kursu da verilecek.

Sincan Belediyesi Çimşit Yüzme Havuzu hizmete alındı

Sincan Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Çimşit Yüzme Havuzu hizmete alındı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çimşit bölgesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu hem sporcuların hem de vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılışta yaptığı konuşmada, "Böyle bir tesisi hizmete açmak, vatandaşların bu memnuniyetini görmek bizi çok mutlu ediyor. Sadece yüzme havuzuyla sınırlandırmamak lazım. Devam etmekte olan bir sürü spor tesisimiz, spor salonlarımız, halı sahalarımız, basketbol ve voleybol sahalarımız, mini spor salonumuzla birlikte bu yaz spora ciddi bir katkı sağlamış olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın ve erkekler için belirli gün ve saatlerde kullanım imkanı bulunan havuzda salı, perşembe ve cumartesi günleri kadınlar, çarşamba, cuma ve pazar günleri ise erkekler için hizmet verilecek. Pazartesi günleri temizlik ve bakımı yapılmak üzere havuz kapalı olacak.

Ayrıca serbest kullanımın yanı sıra cumartesi ve pazar günleri 7 ila 13 yaşındaki çocuklar için 09.00-14.30 saatleri arasında yüzme kursu da verilecek. Kayıtlar www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA

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Sincan Belediyesi sincan

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