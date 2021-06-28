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Sinema ve tiyatro salonları açık mı? 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinema salonları açılacak mı?

28.06.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Haziran Pazar günü ilgiyle takip edilen İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilen soruların yanıtlarının yer aldığı genelgede sinema ve tiyatro salonları açık mı, sinema salonları açılacak mı gibi çeşitli soruların cevapları da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren sinema ve tiyatro salonları açık mı? 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinema salonları açılacak mı? İşte yanıtı...

Sinema ve tiyatro salonları açık mı? 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinema salonları açılacak mı?

27 Haziran Pazar günü, yeni kararların yer aldığı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin kararların yer aldığı genelgede sinema ve tiyatro salonları açık mı sorusunun cevabı da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren sinema ve tiyatro salonları açık mı?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TİYATRO VE SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?

Merakla beklenen 1 Temmuz 2021 sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecek.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da tamamen kaldırılacak.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR

Aynı zamanda 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yine tamamen kaldırılacak.

FESTİVAL VE KONSER YASAĞI KALKTI MI?

Yeni genelgeye göre 1 Temmuz sonrası konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak koşuluyla izin verilmesi kararlaştırıldı. Yani 1 Temmuz sonrası mesafe ve pandemi kurallarına dikkat edilmesi kaydıyla konserler yapılabilecek.

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