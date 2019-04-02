HABER

Singapur'dan internetteki yalan haberlere karşı yasa tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Tasarıda, internet ve sosyal medya üzerinden yalan haberler yayanlara 74 bin dolara kadar para veya 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor - Tasarıyla web siteleri ve sosyal medya paylaşımları için de düzeltme yayımlama zorunluluğu getiriliyor

Asya ülkesi Singapur'da hükümet, internette yalan haber yayılmasını önlemek üzere yasa tasarısı hazırladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Singapur hükümeti internette ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerin tespit edilmesini ve bunları yayanlara cezai yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

"Çevrim İçi Yalan Haber ve Manipülasyondan Korunma Yasası" adı verilen düzenleme kapsamında internette ve sosyal medyada, sahte çevrim içi kimliklerle veya "bot" adı verilen otomatik yazılımları kullanarak yalan haberler yayan kişilere 74 bin dolara kadar para veya 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, basın ve yayın organlarında uygulanan yanıt ve düzeltme hakkının web siteleri ve sosyal medya paylaşımları için de geçerli olmasını öngörüyor.

Sivil toplum kuruluşları, yalan veya yanıltıcı içeriğin tespiti konusunda idareye geniş yetkiler tanıdığı gerekçesiyle tasarının basın özgürlüğünü olumsuz etkileyeceğini savunurken, hükümet temsilcileri düzenlemenin ifade özgürlüğünü değil sahte ve yanıltıcı içerikleri engellemeyi amaçladığını belirtiyor.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Duvarı delip marketi soydularDuvarı delip marketi soydular
Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli olduKartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet Singapur Yalan Haber

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.