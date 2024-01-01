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Sınır kapısında yılbaşı yoğunluğu! Dönüş yolunda uzun kuyruklar

01.01.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı da yılbaşını Gürcistan'da geçirmek isteyenler ile doldu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek yılbaşını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar pasaport ve vizeye ihtiyaç duyulmadan gezilebilen Gürcistan'a gitmek için, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

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Sınırdan Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sınır bölgesinde görev yapan Trafik Polisi ve Jandarma ekipleri sıkın denetimler yaparak kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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Salı günü mesainin başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar Gürcistan’dan Türkiye’ye girmek için uzun yaya kuyrukları oluşturdu. Yılbaşını Gürcistan’da eğlenerek geçirmek isteyen Kübra Yılmaz, yoğunluk olduğunu ifade ederek herkesin yeni yılını tebrik etti.

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"30 YILDIR BURADAYIM BÖYLE BİR KALABALIK GÖRMEDİM"

Yaklaşık 5 saat sınırı geçmek için bekleyen Ramazan Yazıcı ise “30 yıldır buradayım böyle bir kalabalık görmedim. Yılbaşından dolayı bir izdiham var. Biz de gitmekten vazgeçtik. Geri döndük. Gelen arkadaşlar da geriye dönüyor” dedi.

Hopa’da yaşayan Tuğrul Makar da saatlerce beklemeyi göze alamayınca eşiyle birlikte geri dönmeye karar verdikleri ifade ederek, “Uzun yıllardır burada yaşıyoruz. Hiç bir zaman böyle bir sırayla karşılaşmadık şimdiye kadar. İlk kez bu kadar sıra vardı. Biz de geri dönüp muhtemelen köye gider yeni yılı orda karşılarız” diye konuştu. (İHA)

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Artvin Gürcistan Sarp Sınır Kapısı
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