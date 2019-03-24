KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Sınır tanımaz ifadelerin son bulmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var. Türkiye bu huzurun temini noktasında çok önemli bir ülke." dedi.

Seka Park'ta gezen Karaaslan, vatandaşlarla sohbet etti.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadeleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer dünya liderlerinin konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Böyle hukuksuz, böyle sınır tanımaz bir anlayışın, artık bölgede ihtiyaç duyulan barış ve huzur ortamından git gide uzaklaştığının farkında olduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Buna bütün dünyanın ortak tepki vermesi gerekiyor. Daha önce Trump'ın böyle başka açıklamaları da oldu. Sınır tanımaz ifadelerin son bulmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan insanların huzura ihtiyacı var. Türkiye bu huzurun temini noktasında çok önemli bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle onun açıklamaları ve onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bu politikaların şekillendiğine de dönem dönem şahitlik ediyoruz. Sanırım yine buna ihtiyaç var. Dünyanın hiç de ihtiyaç duymadığı bir yeni konu başlığı açılmış oldu."