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Sınırda 20 kilometrelik kuyruk! Sürücüler: "Hiçbir imkanımız yok"

01.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'den Bulgaristan'a geçmek isteyen TIR'lar Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen sürücüler, en büyük sıkıntılarının, ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesis bulunmaması olduğunu söyledi. TIR sürücüsü Ramazan Erdağ, "Burada tesis yok, hiçbir imkanımız yok. Biraz zor oluyor, yetkililere buradan sesleniyoruz. " dedi.

Sınırda 20 kilometrelik kuyruk! Sürücüler: "Hiçbir imkanımız yok"

Türkiye'den aldıkları ihraç yüklerini Avrupa'ya götürmek üzere Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen sürücüler, en büyük sıkıntılarının, ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesis bulunmaması olduğunu söyledi. Sıcak havada beklemenin zorluğuna dikkat çeken sürücüler, brandaları açıp dorselerine kaçak göçmen girmesinden korktukları için nöbetleşe uyuduklarını belirtti.

'BULGARİSTAN’IN SİSTEMİ' DİYORLAR

İstanbul'dan aldığı inşaat malzemelerini Bulgaristan'a götürmek üzere sınır kapısına gelen TIR sürücüsü Kamuran Ersoy, yeni sınır kapısı yapılması ya da mevcut TIR parklarının büyütülmesi gerektiğini söyledi. Bekleyişlerinin ikinci gününde olduklarını ve 10 kilometre sıra kaldığını belirten Ersoy, "Bulgaristan'a geçeceğiz. İnşaat malzemesi götürüyoruz. Bugün 2'nci gün, hala 10 kilometre sıra var. 'Bulgaristan’ın sistemi' diyorlar ama her zaman diyorlar. Artık kimde suç, onu da bilmiyoruz. 22 kilometreden kuyruğa girdim, 2 günde 12 kilometre gelebildim. Çok yavaş, 100 metre 100 metre, biter mi bu sıra? Bitmez yani. Buralarda lavabomuz, tuvaletimiz yok. Su yok, suyumuz bitmek üzere" diye konuştu.

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Daha büyük parkların yapılması gerektiğini belirten Kamuran Ersoy, "Daha büyük parklar yapılsa parkta rahat ediyoruz. Parklar küçük, yeterli değil. Çok sıcak. Dün daha sıcaktı, bugün Allah’tan biraz serin. Dün yemek yaparken yandık. Ter kokuyoruz artık bu sıralarda. Klima sürekli çalıştıramıyorsun, akü yetişmez. Sadece uyuyacağın zaman biraz açıp tekrar kapatıyorsun. Gece sıralarda 1 saat uyuyorsun, kalkıyorsun. İlerliyor sıra, o yüzden. Nöbetleşe uyuyoruz zaten. Mülteciden dolayı birimiz sürekli ayakta kalmak zorunda. Ya yeni bir kapı ya da daha büyük parklar ama en iyi çare, yeni bir kapı. 2 kapı yetmiyor" dedi.

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'YETERLİ İMKAN YOK'

TIR sürücüsü Ramazan Erdağ da 2 gündür sırada beklediğini dile getirerek, "Burada tesis yok, hiçbir imkanımız yok. Biraz zor oluyor, yetkililere buradan sesleniyoruz. Kapı çaresine mi bakacaklar artık garajı mı büyütecekler? Bu çile çekilmez. İhracatımız artıyor, memnun kalıyoruz ama yeterli imkanlar yok. Ek bir kapı da yapılabilir, garajlar da çoğalabilir. Burada araçlar yolun üzerinde duruyor, çok kazalar oluyor. Ölümlü kazalarla karşılaşıyoruz. Gece park halinde yolun üzerinde bekliyorsun, gelip çarpıyor. Gurbetçiler 2-3 ay yaz döneminde yoğun geliyorlar. Çok hızlı geçiyorlar, görmüyorlar, dalgın oluyorlar, karşıdan araba gelince gözlerini alıyor. Haliyle TIR’ların altına giriyorlar. Bu da çok kötü sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.

Bulgaristan'a ürün götüren Savaş Karagöz ise en büyük sıkıntılarının lavabo ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Bulgaristan’a gidiyorum. 2 gündür buradayız. Büyük ihtimal Bulgar’ın çalışmaması sebebiyle. Bulgar’da sistemde sıkıntı var, diye biliyoruz. Lavabo ihtiyacından şikayetçiyiz. Mülteci sorunundan rahat yatamıyoruz. İlave park açtılar, o da yetersiz geldi. Nasıl oldu, biz de anlamadık. 15 kilometrelik kuyruğu eritecek şekilde park yapmışlardı. Bayramdan beri, o açıldığından beri ilk defa böyle bir kuyruk oldu" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı
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