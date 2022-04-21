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  4. Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kapıdaki kuyruk 7 kilometreye ulaştı

Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kapıdaki kuyruk 7 kilometreye ulaştı

21.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Kapıdan yurt dışına çıkış yapacak tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle tır güzergahlarının değişikliği sonucu yaşandığı belirtildi.

Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kapıdaki kuyruk 7 kilometreye ulaştı

Kafkaslar'a açılan Çıldır-Aktaş gümrük kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI YOĞUNLUĞA SEBEP OLDU

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada, Orta Asya'ya gitmek isteyen tır sürücülerinin Çıldır-Aktaş gümrük kapısını tercih ettiğini ifade etti.

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Demirci, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle tır güzergahlarının değişikliği sonucu yoğunluğun yaşandığını söyleyerek, "Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırlar Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü savaş sonrası tır güzergahları artık değişti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi" dedi. (İHA)

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