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Sinovac aşısı olan sağlıkçıların 3. ay antikor seviye sonuçları paylaşıldı

25.06.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) "Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", Türkiye’de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının etkinliği ve antikor düzeyi takip çalışması kapsamında, iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sinovac aşısı olan sağlıkçıların 3. ay antikor seviye sonuçları paylaşıldı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

3. AY SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çalışmaya 1053 gönüllü sağlık çalışanının katıldığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede, aşı sonrası çalışma grubundakilerin hastalanma sıklığı ve aşının oluşturduğu antikor düzeylerinin araştırıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Başlangıçta COVID-19 antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı olmuş 1053 sağlık çalışanının 26'sı (yüzde 2,4) ikinci aşıyı izleyen 28. gün - 3 aylık süre içinde COVID-19 hastalığına yakalanmışlardır. Bu dönemde PCR testi yapılmamış olmakla birlikte üçüncü ayda bakılan COVID-19 antikor düzeylerinde azalma beklenirken aşırı düzeyde yükselmiş olan dört kişinin de semptomsuz (belirtisiz) COVID-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sağlık çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2,8) olarak saptanmıştır. Bu kişilerden hastanede yatarak tedavi alan olmamıştır. İkinci aşıdan sonraki 28. gün-3 aylık süre içinde 151 sağlık çalışanının, yakın temasta olduğu yakın arkadaş ya da aile bireyi COVID-19 tanısı almıştır. Yakınları COVID-19 tanısı almış olan bu 151 sağlık çalışanından 18’i (yüzde 12) COVID-19 hastalığını geçirmiştir.

AŞIDAN 3 AY SONRA ANTİKOR DÜŞÜŞÜ

İkinci aşıdan üç ay sonra sağlık çalışanlarının yüzde 95,2'sinde antikor düzeyleri düşüş göstermiştir. İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sağlık çalışanlarının yüzde 77' sinde SARS-CoV-2 antikorları (≥1.0) tespit edilmiştir. Yani aşıdan sonraki 3. ayda çalışma grubunun yüzde 23’ü ya hasta olmuş ya da bu kişilerin antikoru negatifleşmiştir."

Ağustos 2021'de yapacakları 6. ay antikor düzeyleri ve etkinliği izlem sonuçları ile verilerin daha da netleşeceği vurgulanan açıklamada, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında 3. doz hatırlatma aşısının gerekebileceği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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