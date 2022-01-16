Sır ölüm! Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Emekli astsubay Cengiz Ergür'ün (68) sır ölümü, Konya'nın Kulu ilçesindeki Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi.

NE ARAMALARI NE DE KAPI ZİLİNİ DUYDU

Bir okulda öğretmenlik yapan kızıyla birlikte yaşayan Cengiz Ergür (68), Ankara'ya giden kızının telefonla aramalarına uzun bir süre cevap vermedi. Kızının aynı apartmanda oturan komşularından yardım istemesi üzerine bu kez de evin ziline uzunca basıldı, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine 112 Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

LAVABONUN YANINDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Cengiz Ergür'ü lavabonun yanında hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cengiz Ergür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının ve polisin yaptığı incelemelerinin ardından Cengiz Ergür'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden Ergür'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. (İHA)

