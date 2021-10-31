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Sır ölüm! Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu

31.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu. Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Sır ölüm! Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Osman Türkmen (50), evinde çocukları tarafından yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulundu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Osman Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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