Şirinevler'de otomobil sürücüsüyle İETT şoförünün yol kavgası kamerada

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler, Şirinevler yan yolda meydana geldi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Küçükçekmece yönüne giden İETT otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme konusunda tartıştı. Otomobil sürücüsü ani fren yaparak, otobüsün önünü kesti. Araçtan inen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tekme tokat kavga etti.

OLAY ANI KAMERADA

Çevrede bulunan bir kişi kısa süre cep telefonu ile kayıt yaptıktan sonra diğer kişilerle kavgaya müdahale ederek tarafların ayrılmasına yardım etti. İki sürücü de direksiyon başına geçerek yollarına devam etti.

(DHA)



