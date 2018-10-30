Şirinevler'deki cinayette kan donduran detay! Öyle biri çıktı ki...

Olay gece saatlerinde Şirinevler D-100 yanyol üzerinde meydana gelmişti. Emre Solan'ın aracının yanına yaklaşan bir kişi tarafından pompalı tüfekle başından vurarak öldürüldü. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırgan kısa sürede yakalandı.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın mankenlik ve oyunculuk yapan kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Solan'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali Arslan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

