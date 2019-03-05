HABER

"Şirinlik olsun diye proje söylenmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var" - "Köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız, herkes köyüne rahatça gidip gelecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var." dedi.

Partisinin Kahramankazan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimler konusunda tecrübeli olduğunu, Kahramankazan'ı kalkındıracağını söyledi.

Özhaseki, vatandaşların hesap sorabilmesi için 11 başlık altında 111 projesini açıkladığını ifade ederek, "Kahramankazan'ımızda yapılacak işler bellidir. Ankara ile Kahramankazan arasındaki yol için bir an önce devreye girerek, 12 alt ve üst geçit yaparak, trafiği rahatlatacağım. Bu bizim taahhüdümüz." diye konuştu.

Kahramankazanlıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planladığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray bölgesinde fabrikalarımızın altyapı sorunu var. Orası bizim ekmek kapımızdır. Eğer üretirsek çocuklarımız iş bulur. Fabrikalarımıza rahat bir ortam sağlayamazsak, onlar yurt dışında mal satamazlarsa, bizim yavrularımız iş bulamazlar. O yüzden Saray bölgesinin altyapısını bitireceğiz. Bunun yanı sıra bir kent meydanımız ve yer altı otoparkı işini hızlandırarak hayata geçireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın bunu da bitireceğiz.

Köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız herkes köyüne rahatça gidip gelecek. Sonra stadyum işi var. Hem Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik Türkiye’nin en güzel stadını hem de Kahramankazan'da bize lazım olan stadı en kısa sürede yapacağız. Otobüsler Kahramankazan'dan Eryaman'a kadar gittiği için devamında aktarmalar başlıyor. Biz sizlerle konuştuk. Çoğunluk dedi ki biz 'Sıhhiye'ye kadar otobüslerle gitmek istiyoruz.' Onları da yapacağız ."

- "Mansur Yavaş’ın projesi yok"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini içeren bir kitap bastıramadığını öne süren Özhaseki, kendisinin ise bütün taahhütlerini bir kitap haline getirip altına imzasını attığını söyledi. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle üç dönemdir aday olan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, halen bir kitap bastıramadı. Halen projelerini söyleyemedi. Vatandaşlara ne vadediyor ben bilmiyorum. Ben beş defadır belediyelerde aday olmuş birisiyim. Hiçbir rakibinin daha özeline girmedim. Hiçbir rakibimle ilgili bant falanda hazırlamadım. Şimdi onlarda bu numaraların hepsi var. Kendileri de söylüyor. Şunu söylemek hakkım. Kardeşim sen Türkiye'nin en güzel kentine aday isen projelerini yaz altına imzanı at, insanlar bilsinler. Projesi yok. Arada ben sıkıştırınca bir şeyler söylüyor. Aklına düşenleri söylüyor. Ben emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu çözerim diyor. Sonra yanındakiler ona diyor ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir, ondan vazgeçiyor. Gittiği mahallelere yaranmak için konuşuyor. Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var."

Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatlarla Kayseri’de sucuk, Ankara’da döner dağıttığını hatırlattı. Bu sırada Kahramankazan'da da döner dağıtmasının istenmesi üzerine AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un yarın stant kurarak bu talebi yerine getireceğini söyledi.

- "Kocamaz'ı ayaküstü nasıl sattılar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamamasına ilişkin, "Hiçbir seçimde kimseyi satmadık. On gün evvel Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı ayak üstü nasıl sattılar hep beraber gördük. İYİ Parti'nin adamı nasıl sattığını gördük. 50 yıllık partisini bıraktı gitti, üç günlük partide de satıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz da katıldı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep’e gelsin istiyorumBakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep’e gelsin istiyorum
Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık (2)Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık (2)
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki seçim2019

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.