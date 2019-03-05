AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var." dedi.

Partisinin Kahramankazan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimler konusunda tecrübeli olduğunu, Kahramankazan'ı kalkındıracağını söyledi.

Özhaseki, vatandaşların hesap sorabilmesi için 11 başlık altında 111 projesini açıkladığını ifade ederek, "Kahramankazan'ımızda yapılacak işler bellidir. Ankara ile Kahramankazan arasındaki yol için bir an önce devreye girerek, 12 alt ve üst geçit yaparak, trafiği rahatlatacağım. Bu bizim taahhüdümüz." diye konuştu.

Kahramankazanlıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planladığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray bölgesinde fabrikalarımızın altyapı sorunu var. Orası bizim ekmek kapımızdır. Eğer üretirsek çocuklarımız iş bulur. Fabrikalarımıza rahat bir ortam sağlayamazsak, onlar yurt dışında mal satamazlarsa, bizim yavrularımız iş bulamazlar. O yüzden Saray bölgesinin altyapısını bitireceğiz. Bunun yanı sıra bir kent meydanımız ve yer altı otoparkı işini hızlandırarak hayata geçireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın bunu da bitireceğiz.