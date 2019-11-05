"Sirke, sebzedeki ilaçların etkisini artırıyor"

İSTANBUL, (DHA)- BESLENME ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson Koç, vatandaşlar tarafından çok fazla tercih edilen sirke ile sebze temizleme yönteminin yanlış olduğunu söyledi. Koç, halkımızın sirke ile yaptıkları işlem sebze ve meyveler için kullanılan pestisitlerin (ilaçlar) etkisini daha da artırmaktadır. Sebzelerin yüzde 1’lik sodyum bikarbonat solüsyonunda bekletilmesi gerekir” diye uyardı.

Son günlerde İstanbul’da yaşanan ıspanak zehirlenmesi bu kış sebzesiyle ilgili kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özerson Koç, sıkça tercih edilen sirke ile sebze temizleme yönteminin yanlış olduğunu söyledi. Koç, “Zehirlenmenin ıspanak demetlerine karışan patlıcangiller familyasından atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı analizlerle anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

"SEBZELERİ SODYUM BİKARBONAT İLE TEMİZLEYİN"