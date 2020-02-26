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  4. Şırnak'ta koronavirüs paniği! Av yasağı getirildi

Şırnak'ta koronavirüs paniği! Av yasağı getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 15:09 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kanatlı hayvan avlanması yasaklandı.

Şırnak'ta koronavirüs paniği! Av yasağı getirildi

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda koronavirüs tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.

Irak, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi:

"İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA


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