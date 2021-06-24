Sırt yağlarından nasıl kurtulabilirsiniz?

Pandemi dönemi, yemek yeme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Evlerde kaldığımız süre içinde hareket kısıtlılığıyla birlikte kilo alım hızı arttı. Aynaya baktığımızda gözle görülebilen bölgelerimizi incelediğimiz için sırt bölgesini ihmal ettik. Oturuş bozukluklarından ve hareketsizlikten kaynaklanan sırt yağlanmaları için çözüm arıyorsanız birkaç adım ile yağlanma durumundan kurtulabilirsiniz.

İP ATLAMAK

İp atlamak çocukken en sevdiğiniz aktivite olabilir. Bunu ilerleyen yaşlarınızda da rutin haline getirebilirsiniz. İp atlarken sırt ve kol bölgesi çalıştığı için yağlanma ihtimali azalacaktır.

ŞINAV ÇEKMEK

Şınav çekmek aynı zamanda göğüsleri dikleştiren bir harekettir. 10 gün boyunca her gün 3 set halinde 10 adet şınav çekin ve 10 gün sonra şınav sayısınını 15'e yükseltin. Düzenli yaptığınızda sırtınızdaki yağlanmadan kurtulacak, dik göğüslere kavuşacaksınız.

MASAJ YAPMAK

Masaj, en rahatlatıcı hareketlerin başında yer alır. Sırt bölgenize düzenli aralıklarla yaptıracağınız masaj, hem stresinizi azaltır hem de yağlarınızın parçalanmasını sağlar. Sırt masajı yaptırırken biberiye veya portakal yağlarının yakıcı gücünden destek alabilirsiniz.

KESELEMEK

Vücuttaki ölü derileri atmak, pürüzsüz tene sahip olmak ve en önemlisi de yağların oluşumunu azaltmak için ipek keseleri kullanabilirsiniz. Kese, sadece sırt bölgesinde değil, bacak bölgesinde de düzenli kullanıldığında bacaklardaki selülitleri azaltacaktır.

DANS ETMEK

Yüksek tempolu danslar vücudunuzdaki her bölgenin çalışmasını sağlayacaktır. Özellikle kolların aktif olduğu dans figürleriyle sırtınızı çalıştırabilir, yağ oluşma ihtimalini azaltabilirsiniz.



