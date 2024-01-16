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  4. Sırtından vuruldu! Kurtulabilmek için yaralı halde 70 kilometre araç kullandı

Sırtından vuruldu! Kurtulabilmek için yaralı halde 70 kilometre araç kullandı

16.01.2024 00:01 | Son Güncelleme:
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şoke eden bir olay yaşandı. Bir kişi, araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve kurtulmak için yaralı halde 70 kilometre araç kullandığı belirlendi.

Sırtından vuruldu! Kurtulabilmek için yaralı halde 70 kilometre araç kullandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.00 sularında şaşırtan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Malatya-Sincik karayolunda İ.S. ile A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada darp edilen İ.S., A.E.’ye ait olduğu ileri sürülen otomobile binerek kaçmaya başladı.

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Bu sırada araca tabancayla ateş açılırken, bagaj kısmına isabet eden kurşun koltuğu delerek İ.S.’nin omzuna isabet etti. İ.S., yaralı halde yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek, ikametine yakın bir bölgede aradığı 112 Çağır Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olayın şüphelisi A.E.’nın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu belirtilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Yeşilyurt
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