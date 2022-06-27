Şişkinlik yaşıyorsanız dikkat! Bu belirtiler varsa…

Yenilen yemeklerin ağır olması şişkinliklere sebep olabiliyor. Hızla yenilen yiyecekler vücudun şişmesine yol açabiliyor. Evde vücutta meydana gelen şişkinlikleri azaltmak adına çeşitli yöntemler uygulanıyor. Genellikle soda ile şişkinlik sorununu çözen kişiler bu durumun önemli olmadığını düşünüyor. Ancak şişkinliğin bazı ciddi nedenleri olabiliyor.

BAĞIRSAKTA GAZ OLMASI ŞİŞKİNLİĞE YOL AÇIYOR

Sammie, The Sun'a şunları söyledi: “ Şişkinliğin oluşmasının birkaç nedeni var. Bağırsak mikroplarımız tarafından üretilen gaz olabilir, basitçe tükettiğiniz yiyecek/sıvı hacmine bağlı olabilir veya kabızlıktan kaynaklanıyor olabilir.” Kendi kendinize yardımcı olabileceğiniz şişkinliğin en yaygın nedeni, bağırsakta çok fazla gaz olmasıdır. Bazı yiyecekleri ve gazlı içecekleri çok hızlı yerseniz yutulan hava miktarıyla birlikte şişkinlik de artar.

SÜREKLİ VE AĞRILI ŞİŞKİNLİK YAŞIYORSANIZ DOKTORA GÖRÜNÜN

Dedi ki: "Yaşamakta olduğunuz şişkinliğin sürekli, ağrılı, aşırı olduğunu ve sizi günden güne etkilediğini fark ederseniz doktora başvurun. Şişkinliğin temelinde yatan bazı ciddi sağlık sorunları olabilir. Bir gıda intoleransı veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) , neden her zaman şişmiş hissettiğinizi açıklayabilir. Her ikisi de kabızlık veya ishal gibi başka semptomlarla birlikte gelir.

DEĞİŞEN TUVALET ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

Aşırı şişkinlik, ağrı, değişen tuvalet alışkanlıkları, kakada kan veya istenmeyen kilo kaybı gibi semptomlarla birleştiğinde, bağırsak kanserinin belirtileri olabilir. "Genel olarak konuşursak, bir sebep olmadan gerçekten şişkin olmamalısınız, bu yüzden bu durumda tıbbi yardım almalısınız."

ŞİŞKİNLİK İÇİN ÖNERİLER

Sammie şunları söyledi: “Yemeğinizi iyi ve yavaş çiğneyin. Şişkinliği yenmek için sakız çiğnemekten, tatlandırıcı eklenmiş yiyeceklerden ve gazlı içeceklerden kaçının. Çok miktarda meyve suyu veya meyveli smoothie içmekten kaçının. Tek seferde çok miktarda yemek yerine, gün boyunca daha küçük düzenli öğünler yiyin. Karın masajını veya afif egzersizleri (yürüme) veya esnemeyi deneyin.“



