Şişli'de 2 katlı binada yangın! İtfaiye güçlükle müdahale edebildi

Şişli'deki yangın, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta saat 21.45 sıralarında meydana geldi. 2 katlı metruk binanın ahşap asma katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından çıkan alevleri gören sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

DEMİR KAPIYI KAYNAKLA SÖKTÜLER

Uzun süredir terk edilmiş olduğu öğrenilen binanın demir kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere dışarıdan müdahale etmek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri, demir kapının kaynak makinesi yardımıyla sökülmesinin ardından binanın içine girebildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

YANLIŞ ARAÇ PARKLARI İTFAİYEYE ZORLUK YAŞATTI

Yangın söndürme çalışmaları için takviye olarak gönderilen bir başka itfaiye grubu, sokağın dar olması ve araçların yanlış park edilmesi nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. (DHA)



