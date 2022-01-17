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  4. Şişli'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

Şişli'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

17.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de daha önceden boşaltılan ve birkaç kez yanan 6 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangının ilk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

Yangın, saat 18.00’de Şişli Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi Numara 81’de bulunan 6 katlı kullanılmayan binada çıktı. İddiaya göre daha önceden boşaltılan ve birkaç defa yangının çıktığı binadan alevler tekrar yükseldi. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak bitişiğindeki apartmana sirayet etmesini engelledi. Alevilerin yükseldiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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TİNERCİLER BİNAYI YAKIYOR İDDİASI

Vatandaşların boşaltılarak kullanılmayan binayı defalarca tinercilerin yaktığını iddia etti. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırmak için çalışma başlattı. (İHA)

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yangın Şişli
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