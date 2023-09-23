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Şişli'de iğrenç olay! Apartmana gireceği sırada...

23.09.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de kızını bakım evine bırakan bir kadın evine dönerken apartmana gireceği sırada arkasından yaklaşan bir kişi tarafından taciz edildi. Olay yerinden kaçan tacizci, polis ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları izlenerek bulundu. Gözaltına alınan tacizci işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli'de iğrenç olay! Apartmana gireceği sırada...

Olay, Çarşamba günü Şişli ilçesi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y.D. isimli kadın, küçük yaştaki kızını gündüz bakım evine bıraktı. E.Y.D., daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Evinin olduğu binanın kapısına gelen E.Y.D., kapıyı açıp apartmana girdi. E.Y.D., tam dairesinin kapısını açmak üzereyken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından taciz edildi. E.Y.D., tacizcinin eline vurunca şüpheli kaçarak apartmandan çıktı. Olaydan sonra mağdur olan E.Y.D, polise giderek şikayetçi oldu.

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Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin eşkal bilgilerinden Ö.S. olduğu belirlendi. Ekipler Ö.S.'yi Feriköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan Ö.S.'nin olaydan önce yolda yürüdüğü ve olaydan sonra koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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Şişli taciz apartman

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