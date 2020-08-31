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Şişli'de internet kafeye giren hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Şişli Feriköy’de bir internet kafeye giren vicdansız hırsız, ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde yaklaşık 2 bin lira olan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 18.45 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Edinilen bilgiye göre cerrahi maskeli bir şahıs semtte bir internet kafeye girdi. İşletmecinin masasının yanında bir süre bekleyen şahıs etrafı gözetlemeye başladı. Müşterilerin bilgisayara dalmasını ve işletmecinin olmamasını fırsat bilen şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. İhtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde 2 bin lira olan sadaka kutusuna gözünü diken vicdansız hırsız, kaşla göz arasında kutuyu çaldı. Yanında getirdiği poşetin içerisine kutuyu koyan şahıs ardından hızla çıkarak kayıplara karıştı.

POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yerine gelen işletmeci, masada kutuyu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda sadaka kutusunun çalındığını gören işletmeci, polis ekiplerine şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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